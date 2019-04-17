Trump Papa'yı Notre Dame için aradı

ABD Başkanı Donald Trump, tarihi Notre Dame Katedrali'ndeki yangın nedeniyle Katolik aleminin ruhani lideri Papa Franciscus'u arayarak ABD halkının geçmiş olsun dileğini iletti ve ABD'nin yardıma hazır olduğu bildirdi.

ABD Başkanı Trump, Papa Franciscus ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Trump, açıklamasında, "Papa Franciscus ile az önce harika bir görüşme gerçekleştirdim ve Amerikan halkının bu korkunç ve yıkıcı Notre Dame Katedrali yangınıyla ilgili üzüntülerini ilettim." ifadelerini kullandı.

MACRON'U DA ARADI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de dün görüştüğünü anımsatan Trump, ABD'nin renovasyon ve inşa anlamındaki tüm uzmanlığını Notre Dame'ın yeniden inşası için memnuniyetle Fransa'ya önerdiğini kaydetti.

Beyaz Saray'dan dün yapılan yazılı açıklamada da ABD'nin tarihi katedraldeki yangın dolayısıyla Fransa'ya her türlü yardıma hazır olduğu belirtilmişti.