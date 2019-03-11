Trump Pentagon için 750 milyar dolar bütçe isteyecek

Amerikan CNN televizyonunun savunma yetkililerine dayandırdığı haberinde, Başkan Trump yönetiminin isteğe bağlı bütçe talebinde savunma harcamaları için 750 milyar dolar isteyeceği belirtildi.

GEÇEN YIL 716 MİLYAR DOLAR AYRILMIŞTI

Konuya ilişkin konuşan bir Pentagon yetkilisi de savunma bütçesi için 750 milyar dolar talep edileceği iddialarını doğrularken, bütçeye ilişkin detay vermekten kaçındı.

Pentagon, savunma bütçesi detaylarını yarın kamuoyuna açıklayacak.

Trump yönetimi, geçen yıl Pentagon bütçesine 716 milyar dolar ayırmıştı. Bir önceki yıl ise Pentagon’a 699 milyar dolar verilmişti.