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Trump, Pentagon'un 10 milyar dolarlık ihalesini engelledi

ABD Başkanı Trump, Amazon'a yönelik eleştirilerinin ardından Pentagon, Amazon'un da finale kaldığı 10 milyar dolarlık bulut bilişim ihalesini askıya aldı.

AA | 03.08.2019 - 00:31..
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Pentagon Sözcüsü Elissa Smith'in yaptığı açıklamaya göre, bakanlık, ihaleyle ilgili süreçler tamamlanana kadar herhangi bir karar verilmeyeceğini duyurdu.

Amerikan medyasına yansıyan haberlerde ise Savunma Bakanı Mark Esper'in, Trump'ın Amazon'a yönelik endişelerini dile getirmesinin ardından, Amazon ve Microsoft'un finale kaldığı 10 milyar dolarlık ihaleyi "yeniden gözden geçirme kararı" verdiği belirtildi.

TRUMP, İHALEYİ AMAZON'UN KAZANMASINI İSTEMEDİ

Söz konusu haberlerde ihaleyi Amazon'un kazanmaya yakın olduğu ve Trump'ın bundan memnun olmadığını dile getirdiği kaydedildi.

Esper'in yeniden değerlendirme sürecinin ne kadar süreceği belirsizliğini korurken, Pentagon, 10 yıllık projenin en sağlıklı şekilde gerçekleştirileceği konusunda güvence verdi.

Trump, Pentagon'un 10 milyar dolarlık ihalesini engelledi

HASSAS BİLGİLERİN AMAZON'A GİTMESİNİ İSTEMİYOR

Aynı zamanda Washington Post gazetesinin de sahibi olan Jeff Bezos ile yıldızı barışmayan Trump'ın, askeri hassas bilgilerin de içinde yer aldığı projenin Amazon'a gitmesini istemediği belirtiliyor.

Öte yandan gizli ve hassas birçok askeri bilginin kapsamına girdiği Ortak Girişim Savunma Altyapısı (JEDI) adlı bulut bilişim projesi, özellikle ABD Kongresinde de tartışmalara neden olmuştu.

Trump, Pentagon'un 10 milyar dolarlık ihalesini engelledi

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos

Bazı Cumhuriyetçi senatörler, Amazon'un ihaleyi kazanmasından endişe duyduklarını ifade eden beyanlarda bulunmuştu.

IBM ve Oracle gibi önemli bilişim firmalarının ihale dışında kaldığı sürecin finalinde Microsoft ile Amazon kalmıştı.

Pentagon tarihinde "alanında ilk" olarak nitelendirilen ve 10 yıl boyunca faaliyette kalması planlanan bulut bilişim ihalesinin bedelinin 10 milyar dolar olduğu kaydedilmişti.

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