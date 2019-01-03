taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4517
Euro
6.2017
Altın
1289.58
Borsa
88865.01
Gram Altın
225.891

Trump: Piyasalarda yaşanan düşüş 'küçük bir arızaydı'

ABD Başkanı Donald Trump, geçen ay hisse senedi piyasalarında yaşanan düşüşü, bir "küçük bir arıza" olarak niteledi.

DHA | 03.01.2019 - 08:47..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

ABD Başkanı Donald Trump çeşitli ticari anlaşmalar imzalandığında piyasanın yeniden yukarı gideceğini savundu.

"YENİDEN YUKARI DÖNECEK"

Kabine toplantısının ardından gazetecilere açıklama yapan Trump, "Geçen ay hisse senedi piyasasında küçük bir arıza yaşadık. Piyasa, biz ticari konularda anlaşmalar yaptıkça ve birkaç şey daha olduğunda yeniden yukarı dönecek." diye konuştu.

"FED'İN YARDIMINA İHTİYACIMIZ VAR"

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) piyasaların istikrarlı tutulmasına yardım etmesi gerektiğini de savunan Trump, "Fed'den biraz yardıma ihtiyacımız var; ancak, iyi olacağız. Ticaret anlaşmaları sonuç vermeye başlıyor." dedi.

Trump ayrıca, Çin ile ticaret savaşının sona  erdirilmesine yönelik müzakerelerin çok iyi ilerlemekte olduğunu söyledi. ABD'den bir heyet ticaret müzakereleri için 7 Ocak'ta Pekin'e gidecek.

Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi, Kasım sonunda Arjantin'de yaptıkları  görüşmede ABD ile Çin arasında ticaret savaşının sona erdirilmesi için  müzakerelere 90 gün tanıma konusunda anlaşmışlardı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
K.Kore'de depremler Kim Jong'un denemelerinden çıktı

K.Kore'de depremler Kim Jong'un denemelerinden çıktı

43
Oğulcan Engin Şeyma Subaşı'yı sildi

Oğulcan Engin Şeyma Subaşı'yı sildi

22
Dolar gece yarısı ani yükseliş yaşayıp tekrar indi

Dolar gece yarısı ani yükseliş yaşayıp tekrar indi

64
Meteoroloji'den İstanbul için kar alarmı

Meteoroloji'den İstanbul için kar alarmı

11
ABD'de Kongre üyeleri yemin edecek

ABD'de Kongre üyeleri yemin edecek

30
Hayatta kalabilmek için yılana sarıldılar

Hayatta kalabilmek için yılana sarıldılar

9
Yangına müdahale etmek isteyen kayınvalide yaralandı

Yangına müdahale etmek isteyen kayınvalide yaralandı

7
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir