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Trump: Piyasalardaki düşüşün sebebi yalan haberler

ABD Başkanı Donald Trump, petrol fiyatlarındaki düşüş ve New York borsasının bu sabah sert düşüşle açılmasından medyayı sorumlu tuttu.

AA | 10.03.2020 - 00:39..
  1. Haberler
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ABD’de geçen yıl gripten 37 bin kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan ABD Başkanı Donald Trump, bu göstergenin her yıl 27 bin ilâ 70 bin arasında değiştiğine dikkat çekerek, “Ama hiçbir şey kapatılmıyor, yaşam ve ekonomi devam ediyordu. Şu anda, 22’si ölümle sonuçlanan sadece 546 doğrulanmış koronavirüs vakası var. Bunu bir düşünün” diyerek koronavirüsle ilgili yalan haberler yapıldığını söyledi.

"BENZİN FİYATLARININ DÜŞMESİ, TÜKETİCİ İÇİN İYİ"

Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ayrıca, “Suudi Arabistan ve Rusya, petrol fiyatı ve hacmini tartışıyor. Piyasalardaki düşüşün sebebi bu, ve yalan haberler. Tüketiciler için iyi, benzin fiyatları düşüyor” diye yazdı.

"KORONAVİRÜS VAKALARI AZALIYOR"

Trump, koronavirüs ile ilgili vaka sayısının azlığını sık sık vurgulayarak, piyasalara ve halka gereksiz panik yaptırıldığını savunuyor.

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