Trump, Polonya'ya F-35 sattı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'yı ağırladı.

BEYAZ SARAY ÜZERİNDE UÇURDU

Trump konuşmasında, Polonya’ya 30’dan fazla F-35 savaş uçağının satışını kutladıklarını da söyledi. Trump bu satışı onurlandırmak adına iki F-35 savaş uçağının bugün Beyaz Saray üzerinde ufak bir gösteri uçuşu yapacağını ifade etti. Trump’ın sözünü ettiği uçuş görüşmenin ardından yapıldı.

32 ADET SİPARİŞ ETTİLER

Duda’nın ziyareti öncesinde Washington ve Florida’da temaslarda bulunan Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, 32 adet F-35 uçağı almaya hazır olduklarını belirtmişti.

ABD, F-35 eğitimi alan Türk pilotların uçuşunu durdurduğunu açıklamıştı. Türkiye'ye F-35 vermeme tehdidini sürdüren ABD, Polonya'ya uçak satışı gerçekleştirdi.



