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Trump, Polonya'ya F-35 sattı

Türkiye'ye F-35 vermeme tehdidinde bulunan ABD, Beyaz Saray üzerinde F-35'lere gövde gösterisi yaptırdı.

AA | 13.06.2019 - 08:31..
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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'yı ağırladı.

BEYAZ SARAY ÜZERİNDE UÇURDU

Trump konuşmasında, Polonya’ya 30’dan fazla F-35 savaş uçağının satışını kutladıklarını da söyledi. Trump bu satışı onurlandırmak adına iki F-35 savaş uçağının bugün Beyaz Saray üzerinde ufak bir gösteri uçuşu yapacağını ifade etti. Trump’ın sözünü ettiği uçuş görüşmenin ardından yapıldı.

Trump, Polonya'ya F-35 sattı

32 ADET SİPARİŞ ETTİLER

Duda’nın ziyareti öncesinde Washington ve Florida’da temaslarda bulunan Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, 32 adet F-35 uçağı almaya hazır olduklarını belirtmişti.

Trump, Polonya'ya F-35 sattı

ABD, F-35 eğitimi alan Türk pilotların uçuşunu durdurduğunu açıklamıştı. Türkiye'ye F-35 vermeme tehdidini sürdüren ABD, Polonya'ya uçak satışı gerçekleştirdi.

Trump, Polonya'ya F-35 sattı


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