Trump, Prens Harry ve Meghan Markle'yi gözüne kestirdi

İngiliz kraliyetinden ayrılmalarının ardından nerde yaşayacakları merak edilen Prens Harry ve eşi Meghan Markle, gittikleri her yerde ‘güvenlik harcamaları’ tartışmalarına neden oluyor.

İngiltere’den ayrıldıktan sonra Kanada’da yaşayan çift, geçici olarak ABD’nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles şehrine taşındıkları haberleri üzerine kendilerini bir kez daha aynı tartışmanın göbeğinde buldu.

“KANADA'YI ABD İÇİN TERK ETTİLER”

Çiftin, oğulları Archie ile birlikte geçen hafta koronavirüs nedeniyle sınırlarını kapatmadan hemen önce Kanada'yı terk edip Kaliforniya'ya gittiği haberleri üzerine ABD Başkanı Donald Trump da konuya dahil oldu.

Twitter’den bir paylaşımda bulunan Trump, “Kraliçe’nin ve İngiltere'nin büyük bir arkadaşı ve hayranıyım.” diye başladığı mesajının devamında çifte uyarıda bulundu.

“GÜVENLİK PARASINI ONLAR ÖDEMEK ZORUNDA”

Trump, “Krallığı terk eden Harry ve Meghan'ın Kanada'da kalıcı olarak ikamet edecekleri bildirildi. Şimdi Kanada'yı ABD için terk ettiler, ancak ABD güvenlik koruması için para ödemeyecek. Onlar ödemek zorunda.” dedi.

Pek çok ABD’linin de Trump’ın bu paylaşımına destek verdiği görüldü.

“ÖYLE BİR TALEPLERİ YOK”

Bu açıklamanın ardından Sussex çiftinin sözcüsü Reuters’a konuşarak, “Sussex Dükü ve Düşesi’nin ABD hükümetinden güvenlik kaynakları talep etme planı yoktur. Özel olarak finanse edilen güvenlik düzenlemeleri yapılmıştır.” ifadesini kullandı.