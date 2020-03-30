taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.5185
Euro
7.2126
Altın
1621.84
Borsa
87788.77
Gram Altın
339.515
Bitcoin
40882.99
fuzulev

Trump, Prens Harry ve Meghan Markle'yi gözüne kestirdi

Kanada'dan Los Angeles'a taşınan çifte Trump'tan güvenlik tepkisi geldi. ABD Başkanı, "Kanada'yı ABD için terk ettiler, ancak ABD güvenlik koruması için para ödemeyecek. Onlar ödemek zorunda.” dedi.

REUTERS |
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Trump, Prens Harry ve Meghan Markle'yi gözüne kestirdi

İngiliz kraliyetinden ayrılmalarının ardından nerde yaşayacakları merak edilen Prens Harry ve eşi Meghan Markle, gittikleri her yerde ‘güvenlik harcamaları’ tartışmalarına neden oluyor.

İngiltere’den ayrıldıktan sonra Kanada’da yaşayan çift, geçici olarak ABD’nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles şehrine taşındıkları haberleri üzerine kendilerini bir kez daha aynı tartışmanın göbeğinde buldu.

Trump, Prens Harry ve Meghan Markle'yi gözüne kestirdi

“KANADA'YI ABD İÇİN TERK ETTİLER”

Çiftin, oğulları Archie ile birlikte geçen hafta koronavirüs nedeniyle sınırlarını kapatmadan hemen önce Kanada'yı terk edip Kaliforniya'ya gittiği haberleri üzerine ABD Başkanı Donald Trump da konuya dahil oldu.

Twitter’den bir paylaşımda bulunan Trump, “Kraliçe’nin ve İngiltere'nin büyük bir arkadaşı ve hayranıyım.” diye başladığı mesajının devamında çifte uyarıda bulundu.

Trump, Prens Harry ve Meghan Markle'yi gözüne kestirdi

“GÜVENLİK PARASINI ONLAR ÖDEMEK ZORUNDA”

Trump, “Krallığı terk eden Harry ve Meghan'ın Kanada'da kalıcı olarak ikamet edecekleri bildirildi. Şimdi Kanada'yı ABD için terk ettiler, ancak ABD güvenlik koruması için para ödemeyecek. Onlar ödemek zorunda.” dedi.

Pek çok ABD’linin de Trump’ın bu paylaşımına destek verdiği görüldü.

Trump, Prens Harry ve Meghan Markle'yi gözüne kestirdi

“ÖYLE BİR TALEPLERİ YOK”

Bu açıklamanın ardından Sussex çiftinin sözcüsü Reuters’a konuşarak, “Sussex Dükü ve Düşesi’nin ABD hükümetinden güvenlik kaynakları talep etme planı yoktur. Özel olarak finanse edilen güvenlik düzenlemeleri yapılmıştır.” ifadesini kullandı.

Trump, Prens Harry ve Meghan Markle'yi gözüne kestirdi

Trump, Prens Harry ve Meghan Markle'yi gözüne kestirdi

İlginizi Çekebilir
Boris'in kaçan danışmanı da koronaya yakalandı
Boris Johnson koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamasıyla, koşarak kaçan başdanışmanı Dominic Cummings'ın da koronavirüs testi pozitif çıktı
İspanya'da son 24 saatte 812 kişi hayatını kaybetti
İspanya'da koronavirüs salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 812 artarak 7 bin 340'a çıktı
İran'da can kaybı 2 bin 757'ye çıktı
Ülkede son 24 saatte virüs nedeniyle 117 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 2 bin 757'ye, vaka sayısı ise 41 bin 495'e yükseldi.
Londra'da fuar alanı, korona hastanesine çevriliyor
İngiltere'de kurulan hastane, her biri 2 bin yatak kapasiteli 2 ayrı bölümden oluşacak.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump: 100-200 bin insan ölürse, iyi iş çıkarmışızdır
Trump: 100-200 bin insan ölürse, iyi iş çıkarmışızdır
115
Sağlık Bakanı Koca: Veriler, anlık gerçek verilerdir
Sağlık Bakanı Koca: Veriler, anlık gerçek verilerdir
232
Moskova’da koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı
Moskova’da koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı
144
İnfaz düzenlemesinde 5 suç kapsam dışı kaldı
İnfaz düzenlemesinde 5 suç kapsam dışı kaldı
462
Kurallara uymayan illere karantina uyarısı
Kurallara uymayan illere karantina uyarısı
274
Işıl Reçber: Dualar Rüştü'yü iyileştirecek
Işıl Reçber: Dualar Rüştü'yü iyileştirecek
150
KCK önderlik komitesi üyesi Nazife Bilen öldürüldü
KCK önderlik komitesi üyesi Nazife Bilen öldürüldü
266
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir