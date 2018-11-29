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Trump, Putin görüşmesini iptal etti

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna krizi nedeniyle Rus Lideri Putin ile görüşmesini iptal ettiğini açıkladı.

Haber Merkezi | 29.11.2018 - 19:40..
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Trump, Putin görüşmesini iptal etti

Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna krizi sonucu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te düzenlenen G20 Zirvesi’nde yapacağı görüşmeyi iptal ettiğini duyurdu.

"İPTAL ETMEK TARAFLAR İÇİN EN İYİSİ"

Trump, “Gemilerin ve denizcilerin Rusya’dan Ukrayna’ya gönderilmediği gerçeği temelinde, Vladimir Putin ile Arjantin’de yapmayı planladığımız görüşmeyi, tüm tarafların endişeleri için en iyisi olduğundan, iptal etmeye karar verdim” dedi.

Putin'le Arjantin'deki G20 Zirvesi'nde görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin kararı bu rapor sonrasında vereceğini vurgulayan Trump, "Bu rapora göre hareket edeceğim. Belki de bu toplantı gerçekleşmeyecek." ifadelerini kullanmıştı.

Rus savaş gemileri, Karadeniz'de Kerç Boğazı yakınlarında Ukrayna savaş gemilerine kara sularını ihlal ettiği iddiasıyla silahlı müdahalede bulunmuş, Ukrayna Deniz Kuvvetlerine ait 3 geminin 24 personelini gözaltına almıştı.

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