Trump: Putin'i G8'e davet edeceğim

ABD Başkanı Donald Trump, G7 zirvesinin ardından Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı ortak basın toplantısından sonra Rusya'nın G7'ye davet edilmesi ve G8 formatına dönüş hakkındaki soruları yanıtladı.

"PUTİN'İ KESİNLİKLE DAVET EDECEĞİM"

Trump, gelecek yıl ABD'de düzenlenecek buluşmaya Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i 'kesinlikle davet edeceğini', ancak bunun Rus lider için zor bir karar olduğunu söyledi. 'Eğer Rusya G8'e davet edilmiş olsaydı, bence bunu kabul ederdi'' diyen Trump, ''Gelse de gelmese de bu psikolojik olarak zor bir karar, çünkü o gururlu birisi'' ifadelerini kullandı.

TRUMP, "LİBERAL DEMOKRAT" G7'YE KARŞI

İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre, Rusya'nın G7'ye yeniden davet edilmesi konusunun, bu oluşumun 'liberal demokrasiler birliği' olarak kalması yönündeki argümana karşı çıkan Trump ile diğer liderler arasında tartışmaya yol açtığı iddia edilmişti.

KREMLİN SÖZCÜSÜ: G7'YE DÖNMEYECEĞİZ

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, yaptığı açıklamada Rusya'nın zirvedeki her karar fikir birliğiyle alınırken sadece bir ülkenin davetiyle G7/G8 grubuna geri dönmesinin "imkansız" olduğunu belirtti.

Peskov, gazetecilere verdiği mülakatta "Rusya'nın G7 üyeliği ya da G7'ye dönmek gibi bir amacı yok" dedi.