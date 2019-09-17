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Trump: Ruhani ile görüşmeyeceğim

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yaşadıkları Suudi Arabistan krizi nedeniyle, BM Genel Kurulu toplantısında İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmeyi düşünmediğini söyledi.

İHA | 17.09.2019 - 22:16..
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Washington-Tahran hattında, Suudi Arabistan’daki petrol sahalarının bombalanması sonrası yaşanan kriz devam ederken ABD Başkanı Donald Trump, İran’a ilişkin açıklamalarda bulundu.

"GÖRÜŞMEK İÇİN HENÜZ HAZIR DEĞİLLER"

Ay sonunda düzenlenecek Birlemiş Milletler Genel Kurulu toplantıları esnasında İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmeyi düşünmediğini beliren Trump, “Onunla görüşmeyi düşünmüyorum, onların henüz hazır olmadığını düşünüyorum, ama olacaklar. Hiçbir şeyi gözardı etmiyorum, ama onunla görüşmeyi tercih etmiyorum” dedi.

Trump: Ruhani ile görüşmeyeceğim

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