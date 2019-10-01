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Trump: Schiff vatana ihanetten tutuklanmalı

ABD Başkanı Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesi hakkındaki yorumları nedeniyle Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Demokrat Adam Schiff'i eleştirdi.

AA | 01.10.2019 - 04:36..
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ABD Başkanı Donald Trump, hakkında azil soruşturmasına neden olan Ukrayna krizine ilişkin resmi Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Ukrayna krizini bir kez daha "Ülkemizin tarihindeki en büyük cadı avı" şeklinde nitelendiren Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin ihbarın mesnetsiz olduğunu savundu.

Trump, söz konusu telefon görüşmesinin dökümlerini Kongre'ye ve kamuya sunduğunu belirterek, "Muhbir neredeyse hiçbir şey bilmiyor, bu görüşmenin ikinci ağızdan tasviri bir sahtekarlık." ifadelerini kullandı.

Schiff'e de yüklenen Trump, "Schiff, kanunun dışına çıkarak sahte ve korkunç bir açıklama yaptı, sanki Ukrayna Devlet Başkanı ile yaptığım telefon görüşmesinin en önemli parçasıymış gibi benim taklidimi yaptı ve bunu Kongre'ye ve ABD'lilere sesli bir şekilde okudu. Bu metnin, benim telefon görüşmesinde söylediklerimle hiçbir ilgisi yok. Schiff, vatana ihanetten tutuklanacak mı?" değerlendirmesinde bulundu.

Trump: Schiff vatana ihanetten tutuklanmalı

"OLAY KAPANDI"

Zelenskiy'in, Joe Biden'ı soruşturma konusunda herhangi bir baskı hissetmediğini söylediğini anımsatan Trump, "Olay kapandı" ifadesini kullandı.

Trump, muhbir raporunun sunulmasından kısa süre önce muhbirler hakkındaki kuralları kimin değiştirdiğini sorgulayarak, "Bataklığı kurutun. Çok basit. Yolsuzluk konusuna bakıyordum ve aynı zamanda neden Almanya, Fransa ile diğer Avrupa Birliği ülkelerinin Ukrayna için daha fazlasını yapmadığını sordum. Neden ABD her zaman Ukrayna ve diğer ülkeler için daha fazlasını yapıyor ve daha fazla para koyuyor? Her neyse, Biden'lar yolsuzluğa bulaştı." paylaşımında bulundu.

ABD basınının, Biden ve oğlu Hunter Biden tarafından Ukrayna ve Çin ile yapılmış anlaşmaların uzağında durduğuna işaret eden Trump, "Yolsuzluğa bulaşmış bir medya, ülkemiz için ne kadar da kötü. Aslında medya, Biden'lardan daha da yolsuz olabilir." görüşünü paylaştı.

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