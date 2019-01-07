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Trump: Seçilmeseydim K.Kore ile savaşta olurdunuz

Beyaz Saray'da gazetecilere açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore ile yürütülen görüşmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Haber Merkezi | 07.01.2019 - 04:07..
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Medyada yer alan "ABD ve Kuzey Kore arasında yapılan görüşmelerin çıkmaza girdiği" iddialarına ilişkin Trump, "Eğer başkan seçilmeseydim, Kuzey Kore ile Asya'da büyük bir savaşın içinde olurdunuz." çıkışında bulundu.

"ROKETLER YOK HİÇ BİR ŞEY YOK"

Trump, "çıkmaza girdiği" iddia edilen görüşmelerin, aksine "çok iyi" olduğunu dile getirerek, "Baksanıza roketler yok, hiçbir şey yok. Gayet iyi gidiyoruz." ifadesini kullandı.

Buna rağmen, Kuzey Kore'ye karşı uygulanan yaptırımların "tam güç ve etkinlikte" devam edeceğini kaydeden Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yapacağı ikinci zirve için de yer bakıldığını açıkladı

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