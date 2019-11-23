Trump senatoda yargılanmak istediğini söyledi

Fox News’de yayınlanan 'Fox & Friends' programına telefonla katılan ABD Başkanı Donald Trump, azil soruşturmasıyla ilgili sorulara yanıt verdi.

"BENİMLE BİRLİKTE İFADE VERSİNLER"

Temsilciler Meclisi’nde azledilme kararı çıkması durumunda Senato’da yargılanmak istediğini belirten Trump, "Ortada hiçbir şey yokken ABD Başkanını azletmek çok zor. Ancak eğer yargılama olacaksa İstihbarat Komisyonu Başkanı Adam Schiff ve Hunter Biden (Joe Biden’ın oğlu) da benimle birlikte ifade versin" ifadelerini kullandı.

SENATODA ÇOĞUNLUK CUMHURİYETÇİLER'DE

Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi’nin başlattığı azil sürecinin bir diğer ayağı Cumhuriyetçiler’in çoğunlukta olduğu Senato. ABD Anayasası uyarınca Temsilciler Meclisi bir anlamda savcı, Senato da jüri görevi üstleniyor.