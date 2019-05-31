Trump, Serkan Gölge'yi geri aldığı için memnun

Türkiye’de FETÖ’den üç yıla yakın süredir tutuklu bulunan NASA çalışanı Serkan Gölge, serbest bırakılmıştı.

Eşi Kübra Gölge, dün Reuters'a yaptığı açıklamada, Serkan Gölge'nin serbest bırakıldığını söylemişti.

TRUMP İLE GÖRÜŞMEDEN SONRA SERBEST BIRAKILDI

Gölge'nin terör örgütü üyeliğinden aldığı 7,5 yıl hapis cezası, daha sonra 'terör örgütüne yardıma' çevrilerek 5 yıla düşürülmüştü.

Serkan Gölge'nin serbest bırakıldığı haberi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı telefon görüşmesinden kısa bir süre sonra gelmişti.

“ERDOĞAN’A YARDIMI İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Beyaz Saray'da gazetecilere açıklama yapan Trump, "Türkiye'nin az önce geri istediğimiz bir mahkumu serbest bıraktığını öğrendim. Az önce cezaevinden ev hapsine gönderildiğini öğrendim. Oradan da yakın bir zamanda Amerika'ya verilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yardımı için teşekkür etmek istiyorum. Bu harika oldu. İster mahkum ister rehine deyin, serbest bırakılan bu kişi şu anda ev hapsinde. Yakın bir zamanda Amerika'ya gönderilecek olması iyi bir haber." diye konuştu.

Donald Trump'tan Serkan Gölge açıklaması

TÜM GEREKLİ HİZMETLER SAĞLANDI

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, yurt dışında tutuklanan Amerikan vatandaşlarına yönelik tedbirler alındığına dikkat çekerek, Serkan Gölge’ye gerekli tüm konsolosluk hizmetlerinin sunulacağını ve Gölge’nin en kısa zamanda evine dönmesini sağlamak istediklerini kaydetmişti.

"TÜRKİYE DOĞRU BİR ADIM ATTI"

Türkiye’nin Gölge’yi serbest bırakarak doğru bir adım attığına inandığını belirten Ortagus, tüm Amerikalılar'ın güvenliği ve emniyetinin Dışişleri Bakanı Mike Pompeo için öncelik olduğunu ve bakanın tüm liderlerle yaptığı görüşmelerde buna dikkat çektiğini söylemişti.