Trump: Sonu olmayan savaşlar sona ermeli

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü YPG'ye karşı başlattığı Barış Pınarı operasyonuna ilişkin hafta boyunca kritik açıklamalarda bulunan Başkan Donald Trump, zaman zaman da Türkiye’yi tehdit ettiği tiwitlerinden sonra en son yaptığı tek cümlelik paylaşımında, "Sonu olmayan savaşlar sona ermeli!" ifadelerini kullandı.

4 GÜN ÖNCE DE BENZER İFADELER KULLANMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, 4 gün önce ABD askerlerinin Suriye sınırından çekilmesi konusunda "Bu sonu olmayan saçma savaşlardan çıkmamızın zamanı geldi" şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.