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Trump sumo güreşi izledi

Japonya'yı ziyaret eden ABD Başkanı Trump ve eşinin izlediği müsabaka, dünya medyasının gündemine oturdu.

AA & Ensonhaber | 27.05.2019 - 12:40..
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Trump sumo güreşi izledi

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump, dört günlük Japonya ziyareti kapsamında Tokyo'da bulunuyor.

Trump çifti, Japonya ile ilişkileri güçlendirmek için çıktıkları gezide, sumo güreşi izledi.

Trump sumo güreşi izledi

Trump sumo güreşi izledi ViDEO

FİRST LADY'NİN BAKIŞLARI

Maç esnasında Donald Trump’ın dikkatli gözlerle güreşçileri seyrettiği görülürken, First Lady’nin ise şaşkın bakışları dikkat çekti.

Trump sumo güreşi izledi

Melania Trump’ın sumo güreşi seyrederken yüzüne yansıyan ifade, sosyal medyada çok konuşulan konular arasına girdi. Sosyal medya kullanıcıları, “Melania sumo izlerken ‘nasıl da eğleniyor’. Kocasının bu alanda kariyer yapabileceğini düşünüyor galiba.” benzeri esprili yorumlarda bulundu.

Trump sumo güreşi izledi

Pek çok sosyal medya kullanıcısı, Donald Trump’ın da güreşe katılabileceği şeklinde espri yaptı.

"HARİKAYDI"

Trump, maçtan sonra Japonya Başbakanı Shinzo Abe’ye, “Hep bir sumo güreşi izlemek istemişimdir, dolayısıyla bu harikaydı.” dedi.

Trump sumo güreşi izledi

Trump sumo güreşi izledi

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