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Trump Suriye faturasını Obama'ya kesti

ABD'de, Türkiye-ABD anlaşmasının ardından eleştirilere maruz kalan Başkan Donald Trump, insanların Suriye'de Obama yüzünden öldüğünü söyledi.

Haber Merkezi | 21.10.2019 - 03:04..
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Trump Suriye faturasını Obama'ya kesti

Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na, ABD ile yapılan anlaşma sonrasında ara verilmişti.

Dünya basınında, Türkiye'nin bu anlaşmadan istediğini aldığı ve en karlı çıkan taraf olduğu genel kanaat halini aldı.

Yaşananların ardından ükesinde yoğun eleştirilere hedef olan Trump, Suriye'de yaşananların Obama döneminin yanlış politikalarının sonuçları olduğunu belirtti.

Trump sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Obama yönetiminin hataları yüzünden Suriye'de 1 milyon kişi öldüğünü söyledi.

Trump Suriye faturasını Obama'ya kesti

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