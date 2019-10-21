Trump Suriye faturasını Obama'ya kesti

Gümbet'iskelesinde balık tutan vatandaşlar, kayalıklarda hareketsiz yatan bir kişi gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın ölü olduğunu belirledi.

Muğla'da yaşanan trafik kazasından sonra Alim Oduncu, araçta sıkışan eşinin elini bir an olsun bırakmadı.

7

Micheal Doran: YPG, PKK'dır ve biz bunu çok iyi biliyoruz

ABD'de bir programda Ulusal Güvenlik Konseyi yöneticiliği ve ABD Savunma Bakanlığı'nda müdür yardımcılığı yapmış Michael Doran, PKK'nın Türkiye'yi parçalamak isteyen bir terör örgütü olduğunu söyledi.