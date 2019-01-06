Trump: Suriye'den çabuk çekilmeyeceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'den ABD askerlerinin çekilmesine ilişkin, "Askerlerimiz Suriye'den çekiliyor ama bunun çabuk olacağını asla söylemedim" ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE'NİN OPERASYON DÜZENLEMESİNİ İSTEMİYORUZ"
ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ise, "Bizimle tam koordinasyon olmadan Türkiye'nin Suriye'de operasyon düzenlemesini istemiyoruz" demişti ve "Kürtleri korumaya yönelik anlaşma sağlanmadan ABD askerlerinin çekilmesi gerçekleşmeyecek" ifadelerini kullanmıştı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, Bolton'un bu ifadelerini "Kürtlerin korunmasına ilişkin anlaşma sağlanmadan Suriye'den çekilmeyeceğiz" diyen ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'a tepki gösterdi. Kalın, "Türkiye'nin Kürtleri hedef aldığı iddiası akıl dışıdır. Türkiye'nin hedefi DEAŞ ve PKK/PYD/YPG terör örgütleridir" diyerek cevaplamıştı.