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Trump: Suudi Arabistan ile ekonomik ilişkiler sürecek

ABD Başkanı Trump, Suudi Arabistan'la ekonomik ilişkileri devam ettireceklerini belirtti.

AA | 21.11.2018 - 08:38..
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QWE

ABD Başkanı Donald TrumpBeyaz Saray'da gazetecilere, ABD-Suudi Arabistan ilişkileri hakkında açıklamalarda bulundu.

PETROL TEHDİDİ

Bu ülke ile yaptıkları ticari anlaşmaları sürdüreceklerini belirten Trump, "100 milyarlarca dolardan vazgeçmeyeceğiz. Eğer vazgeçersek petrol fiyatları tavan yapacak." dedi.

Trump, kendisinin şahsi olarak Suudi Arabistan'la bir ticari ilişkisinin olmadığını ileri sürdü.

EKONOMİK İLİŞKİLER

ABD Başkanı Trump, "Umrumda değil, Suudi Arabistan'ın benimle bir ilgisi yok. Bu ülkeden 100 milyarlarca dolarlık ürün alıyorlar." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan'a, askeri malzeme satılmaması durumunda, Riyad yönetiminin ihtiyacını Rusya ve Çin'den karşılayabileceğini dile getiren Trump, "Rusya ve Çin bu durumdan çok çok mutlu olacaktır." diye konuştu.

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