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Trump: Suudi Arabistan olmasa İsrail büyük sorun yaşardı

ABD Başkanı Trump, "İsrail'e bakın, Suudi Arabistan olmasa İsrail çok büyük bir sorun içerisinde olurdu." dedi.

AA | 23.11.2018 - 08:53..
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ABD Başkanı Donald Trump, "Eğer Suudi Arabistan olmasaydı, Ortadoğu'da büyük bir üssümüz olmazdı. İsrail'e bakın, Suudi Arabistan olmasa İsrail çok büyük bir sorun içerisinde olurdu. Bu ne demek? İsrail ayrılıyor mu? İsrail'in ayrılmasını mı istiyorsun? Suudi Arabistan'da çok güçlü bir müttefikimiz var." değerlendirmesinde bulundu.

"SELMAN BELKİ BİLİYOR BELKİ BİLMİYORDU"

Şükran Günü nedeniyle Florida'daki Mar-a-Lago tesislerinde basına açıklamalarda bulunan Trump, Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın, İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine yönelik soruları cevapladı.

Bin Selman'ın Kaşıkçı cinayeti konusunda önceden bilgi sahibi olduğu yönündeki iddiaları "hararetli bir şekilde" reddettiğini dile getiren Trump, kendisinin konuya ilişkin yorumunun ise "Belki (Muhammed bin Selman) biliyordu, belki de bilmiyordu." şeklinde olduğunu hatırlattı.

"KESİN SONUÇ YOK"

Trump, "Bu olaydan nefret ediyorum, olayın örtülmeye çalışılma biçiminden nefret ediyorum. Şunu söyleyebilirim ki Veliaht Prens bu durumdan benden daha fazla nefret ediyor." diye konuştu.

Öte yandan, Trump ABD Merkezi Haberalma Teşkilatının (CIA), gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini Muhammed bin Selman'ın verdiği sonucuna ulaştığı iddialarına ilişkin ise "teşkilatın şüpheleri olduğunu fakat kesin bir sonuca varmadığını" iddia etti.

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