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Trump: Türkiye isterse AB'ye 4 milyon mülteci gönderir

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı ortak basın toplantısında, gerekli imkanların verilmediği halde, Türkiye'deki mültecilerin Avrupa'ya gönderilebileceğini söyledi

AA | 13.11.2019 - 23:16..
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Trump: Türkiye isterse AB'ye 4 milyon mülteci gönderir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'la Beyaz Saray'da gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlediler.

"AB YARDIM ETMEZSE, ERDOĞAN 4 MİLYON MÜLTECİ'Yİ GÖNDERİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "4 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyoruz" şeklindeki sözlerine atıf yapan Trump, "Türkiye 4 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyor ve ciddi harcama yapıyor. Artık Avrupa'nın bu konuda adım atarak daha fazla sorumluluk alması gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

Trump: Türkiye isterse AB'ye 4 milyon mülteci gönderir

"TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Türkiye'nin, bu mültecilerin Avrupa'ya geçişine izin vermesi durumunda milyonlarca mültecinin Avrupa'ya geçeceğini dile getiren Trump, Türkiye'ye mültecilere ev sahipliği yaptığı için bir kez daha teşekkür etti.

S-400'lerle ilgili bir soru üzerine Trump, "Bu konu üzerinde çalışıyoruz." yanıtını verdi.

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