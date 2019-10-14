Trump: Türkiye'ye büyük yaptırımlar geliyor

Her zaman attığı tweet'lerle dünya gündemine oturmayı başaran ABD Başkanı Donald Trump, bu kez de Türkiye ile ilgili bir tweet attı.

"TÜRKİYE'YE YAPTIRIM GELİYOR"

Trump, attığı tweet'te, "Avrupa'nın yakalanan IŞİD'lileri geri almak için fırsatı vardı ama maliyetine katlanmak istemedi. 'ABD ödesin' dediler... Kürtler bizi (olaya) dahil etmek için bazılarını serbest bırakabilirler. (Ama) bunlar Türkiye ve Avrupa ülkeleri tarafından kolayca yakalanabilir, fakat hızlı hareket etmeliler. Türkiye'ye büyük yaptırımlar geliyor! İnsanlar gerçekten bizim NATO ülkesi Türkiye ile savaşacağımızı mı düşünüyorlardı? Sonu gelmeyen savaşların sonu gelecek." ifadelerini kullandı.