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Trump Türkiye'ye gelecek

Rusya'dan alınan S-400'lerin Türkiye'ye geleceği temmuz ayında ABD Başkanı Donald Trump da Ankara'da olacak.

AA & Ensonhaber | 02.05.2019 - 13:31..
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Trump Türkiye'ye gelecek

ABD Başkanı Donald Trump Türkiye'ye geliyor...

Konuyla ilgili açıklama Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi.

Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Trump'ın Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunmayı planladığını söyledi.

TRUMP'IN PLANI

Buna göre; Trump, temmuz ayında Ankara'ya resmi bir ziyarette bulunacak.

S-400 TEMMUZDA TÜRKİYE'DE

Trump'ın temmuzda Türkiye'de olması kritik önem taşıyor. Çünkü yine temmuz ayında S-400'ler Rusya tarafından Türkiye'ye gönderilecek.

Trump Türkiye'ye gelecek

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