Trump'tan S-400 açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin S-400 Rus hava savunma sistemlerini almasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Beyaz Saray dün Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400'ler nedeniyle F-35 programında kalmasının mümkün olmadığını açıklamıştı.
Bugün ise ABD Başkanı, "S-400 konusunda Türkiye'ye yaptırım arayışında değilim." ifadesini kullandı.
AÇIKLAMA SONRASI DOLAR DÜŞTÜ
Trump'ın bu açıklaması sonrası dolar kurunda düşüş görüldü. Açıklama öncesi 5.70 seviyelerine yakın duran dolar kuru açıklamanın ardından 5.62'yi gördü.