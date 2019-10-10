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Trump, Türkiye'yi bu kez askeri müdahale ile tehdit etti

ABD Başkanı Donald Trump, son paylaşımında Türkiye'nin başlattığı operasyona yönelik ekonomik yaptırım ve arabuluculuk dışında "askeri müdahale" seçeneğini de ekledi.

AA | 10.10.2019 - 23:52..
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Trump, Türkiye'yi bu kez askeri müdahale ile tehdit etti

Türkiye'nin Suriye'de yıllardır süren ve Batılı güçlerin eliyle çığrından çıkarılan iç savaşta, kargaşayı fırsat bilerek palazlandırılan terör örgütü YPG'yi bitirmeye yönelik Barış Pınarı Harekatı'nın, dünya kamuoyunda yankıları sürüyor.

Türkiye'nin, operasyonun haklılığını ve insai gerekliliğini uluslararası kamuoyuna sürekli anlatmasına karşın, özellikle ABD öncülüğünde yükselen tehditlere bir yenisi eklendi.

"DEAŞ'I YÜZDE YÜZ YENDİK"

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, DEAŞ "hilafetini" yüzde yüz yendiklerini belirterek, "Suriye'de Türkiye'nin saldırısı altındaki bölgelerde artık askerimiz yok. Biz işimizi mükemmel bir şekilde yaptık." ifadelerini kullandı.

"3 SEÇENEĞİMİZ VAR"

Trump, "Şimdi Türkiye Kürtlere saldırıyor, bu ikili 200 yıldır birbiriyle savaşıyor. Şimdi bizim üç seçeneğimiz var. Ya oraya asker göndereceğiz ve askeri olarak kazanacağız ya Türkiye'yi finansal olarak ve yaptırımlarla sert bir şekilde vuracağız ya da Türkiye ve Kürtler arasında bir anlaşma için arabuluculuk yapacağız!" görüşünü paylaştı.

Trump, Türkiye'yi bu kez askeri müdahale ile tehdit etti

Trump, Türkiye'yi bu kez askeri müdahale ile tehdit etti

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