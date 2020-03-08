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Trump ve Pence'in toplantısında koronavirüs tespit edildi

Maryland eyaletinde düzenlenen toplantıya katılan bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

AA & Ensonhaber | 08.03.2020 - 10:29..
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Trump ve Pence'in toplantısında koronavirüs tespit edildi

ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'in de katıldığı bir toplantıda koronavirüs paniği yaşandı.

Maryland eyaletindeki toplantının katılımcılardan birinde yeni tip koronavirüs tespit edildiği ortaya çıktı.

TRUMP İLE ETKİLEŞİMDE BULUNMADI

Toplantıyı düzenleyen Amerikan Muhafazakarlar Birliğinin yaptığı açıklamada, Trump ve Pence'in de yer aldığı konferansa katılan bir kişide koronavirüsü çıktığı duyuruldu. Bu kişinin Trump ve Pence ile hiçbir etkileşimde bulunmadığını bildirildi.

Trump ve Pence'in toplantısında koronavirüs tespit edildi

ABD BAŞKANI: ENDİŞELİ DEĞİLİM

Gazeteciler, Trump'a bu gelişmeden sonra koronavirüse yakalanmaktan endişe duyup duymadığını sordu. ABD Başkanı, "Hiç endişe etmiyorum." diyerek yanıt verdi.

Birliğin açıklamasında ayrıca Trump yönetimin bu durumdan haberdar olduğu belirtildi. Trump, Muhafazakarlar Siyasi Eylem Konferansı'na 29 Şubat'ta katılmıştı.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham ise yaptığı açıklamada Trump ve Pence'in söz konusu katılımcı ile görüşmediği ve Trump ailesi ve Beyaz Saray için her türlü önlemin alındığını söyledi.

Trump ve Pence'in toplantısında koronavirüs tespit edildi

30 EYALETTE KORONAVİRÜS VAKASI

Öte yandan ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi.

ABD genelinde ise 30 eyalette görülen koronavirüs vakasının 400'ü geçtiği bildirildi.

Acil durumun ilan edildiği New York'ta ise koronavirüs vakalarının sayısı 89'a çıktı. Washington D.C.'de de ilk koronavirüs vakası bildirildi.

Ayrıca California açıklarında bekletilen 3 bin 500 kişilik yolcu gemisinde ise 21 kişide yeni tip koronavirüs tespit edilmişti.

Trump ve Pence'in toplantısında koronavirüs tespit edildi

ÇİN'DE ORTAYA ÇIKTI

İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen ve kısa sürede başka ülkelere yayılan yeni tip koronavirüsten dünya genelinde şu ana kadar 100 binden fazla kişi etkilendi.

Kovid-19 salgını nedeniyle şimdiye kadar 3 binden fazla kişi ise hayatını kaybetti.

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