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Trump CNN'e alternatif kanal kurma peşinde

ABD Başkanı Donald Trump, CNN televizyon kanalının uluslararası alanda ABD'yi yanlış tanıttığını belirterek, yeni bir uluslararası kurulmasının sinyalini verdi.

AA | 27.11.2018 - 05:36..
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Göreve geldiğinden beri CNN televizyon kanalını hedef alan Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, uluslararası alanda yeni bir televizyon kanalı kurabileceklerinin sinyalini verdi.

"CNN'İN FAZLA RAKİBİ YOK"

CNN'nin ABD'de seyredilme oranının düşük olduğunu belirten Trump, "CNN International" adıyla uluslararası alanda yayın yapan kanalın ise fazla rakibinin olmadığını kaydetti.

"ABD'Yİ YANLIŞ TANITIYORLAR"

Trump, "CNN, dünya genelinde ABD'yi adil olmayan ve yanlış şekilde güçlü bir sesle tanıtıyor. ABD'nin kendi ağını oluşturarak kim olduğumuzu dünyaya göstermesi ihtimali dahil olmak üzere bir şeyler yapmak gerekiyor, HARİKA!" ifadesine yer verdi.

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