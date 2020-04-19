Trump yine Çin'i yalancılıkla suçladı

Dünya üzerinde koronadan en fazla ölüm vakasınının gerçekleştiği ABD'de 40 bin kişi hayatını kaybetti...

Korona ile Mücadele Görev Gücü'nün Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında bir konuşma yapan ABD Başkanı Donald Trump,, ABD'de salgının ''pik noktasına'' ulaştığına dair olumlu sinyaller görmeye devam ettiklerini ifade etti.

AVRUPA GÖRE ÇOK İYİYİZ

ABD'deki ölüm oranlarını nüfusa oranla Batı Avrupa ülkeleri ile karşılaştıran Trump, ''Ölüm oranımız muhtemelen Almanya hariç, diğer Batı Avrupa ülkelerinden çok daha düşük. Birleşik Krallık, İsviçre, Belçika, İtalya, Fransa bu ülkeler arasında yer alıyor. İspanya'nın ölüm oranı ise ABD'den yaklaşık 4 kat daha fazla.'' dedi.

TRUMP, ÇİN'DE ÖLÜM ORANININ DAHA YÜKSEK OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Çin'deki rakamların ise gerçeği yansıtmadığı iddia eden Trump, ''Çin bir numara. Ölüm oranında bizden çok daha ilerideler.'' diye konuştu.

Trump, Çin'in salgındaki rolüne ilişkin, ''Eğer hataysa hatadır ama kasten sorumlular ise sonuçlarıyla yüzleşmeleri gerek.'' dedi.