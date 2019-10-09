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Trump, YPG için doğrudan PKK ifadesini kullandı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki açıklamalarında YPG'den bahsederken PKK diye bahsetti.

AA | 09.10.2019 - 23:54..
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ABD Başkanı Trump, bugün Suriye kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Suriye ile ilgili kararının doğru olduğunu savunan Trump, "Artık bu sonu gelmez savaşı bitirmenin zamanı gelmişti." dedi.

"PKK İLE ORTAKLIK YAPTIĞINIZ ZAMAN..."

Trump, "Barack Obama döneminde olduğu gibi Türkiye'nin ölümcül düşmanı olan PKK ile ortaklık yaptığınız zaman, bu son derece zor bir durum olur. Onlar uzun yıllardır birbirinden nefret ediyorlar." ifadesini kullandı. Ayrıca YPG için doğrudan PKK ifadesini kullanan Trump, "Obama döneminde olduğu gibi Türkiye'nin ölümcül düşmanı olan PKK ile ortaklık yaptığınız zaman, bu son derece zor bir durum olur. Onlar uzun yıllardır birbirinden nefret ediyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, YPG için doğrudan PKK ifadesini kullandı

EN KÖTÜ HATA

Trump, ABD'nin Orta Doğu'daki varlığını da "en kötü hata" olarak nitelendirdi.

Trump, YPG için doğrudan PKK ifadesini kullandı

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