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Trump YPG'ye ve Türkiye'ye teşekkür etti

ABD Başkanı Donald Trump, Bağdadi'nin öldürülmesine ilişkin "Türkiye'ye teşekkürlerini iletirken aynı cümlede YPG'ye de teşekkürlerini iletti.

Haber Merkezi | 27.10.2019 - 16:33..
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Trump YPG'ye ve Türkiye'ye teşekkür etti

ABD Başkanı Donald Trump, dün "Çok büyük bir şey oldu" şeklindeki paylaşımıyla merak uyandırmıştı.

DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin İdlib'de ABD birliklerinin düzenlediği bir operasyonda ölmüş olabileceği iddia edilmişti.

BAĞDADİ ÖLDÜRÜLDÜ

Trump, DEAŞ Lideri Bağdadi'nin öldürüldüğünü açıkladı.

TÜRKİYE, SURİYE VE IRAK'A TEŞEKKÜR

Trump açıklamasında; "Halkımızla ilgili, dünyayla ilgili çok kötü şeyler söylüyordu. El Kaide'nin başına geçmesi bekleniyordu. Bağdadi yıllardır kaçıyordu. DAEŞ'in eylem planlarıyla ilgili bilgilere ulaştık. Rusya, Türkiye, Suriye, Irak ve Suriyeli Kürtlere (YPG) teşekkür ediyorum." dedi.

Trump, Türkiye'ye teşekkür etti

TERÖRİSTLERE DE TEŞEKKÜR ETTİ

ABD Başkanı "Rusya harikaydı. Irak harikaydı. Suriye'de Rus kontrolündeki hava sahalarını açtılar ve oralardan uçtuk. Bize askeri destek vermediler ama istihbarat verdiler. Suriyeli Kürtler (PYD/YPG) çok yardım ettiler. Türkiye oraya gireceğimizi biliyordu. Zorluk çıkarmadı" dedi.

Trump YPG'ye ve Türkiye'ye teşekkür etti

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