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Trump Yunanistan'ın Osmanlı'dan ayrılmasını tebrik etti

ABD Başkanı Donald Trump, Yunanistan'ın Osmanlı'dan bağımsızlığını ilan edişinin 198'inci yılını Beyaz Saray'da kutladı.

Haber Merkezi | 19.03.2019 - 16:15..
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Trump Yunanistan'ın Osmanlı'dan ayrılmasını tebrik etti

Yunanistan'ın Osmanlı'dan ayrılışının 198'inci yılı, diplomatik olarak kutlanılmaya başlandı. Her yıl geleneksel olarak ABD'de gerçekleştirilen tören, bu yıl da Donald Trump tarafından düzenlendi.

ABD'deki Yunan Ortadokslarının Baş Piskoposu'nun da katıldığı tören, Beyaz Saray'da gerçekleştirildi.

Trump Yunanistan'ın Osmanlı'dan ayrılmasını tebrik etti

TRUMP BİLDİRGEYİ İMZALADI

1987 yılından bu yana her yıl Beyaz Saray tarafından resmi törenle kutlanan bağımsızlık gününde Trump, bildiri imzalayarak Piskopos'u tebrik etti.

Trump Yunanistan'ın Osmanlı'dan ayrılmasını tebrik etti VİDEO

"YUNANİSTAN'I YENİDEN BÜYÜK YAP"

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim sloganı olan "Make America Great Again" (Amerika'yı yeniden büyük yap) sözlerini, "Make Greece great again" (Yunanistan'ı yeniden büyük yap) olarak söyledi.

Salondan sözlerin ardından alkış tufanı koptu. Trump ile Baş Piskopos, törenin ardından imzalanan bildiri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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