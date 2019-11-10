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Trump, Zelensky ile ikinci görüşmesini de yayınlayacak

ABD Başkanı Donald Trump, hakkında azil soruşturması açılmasına neden olan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı ikinci bir görüşmenin dökümünü yayınlayacaklarını duyurdu.

AA | 10.11.2019 - 03:06..
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ABD Başkanı Donald Trump, Alabama eyaletine hareket etmeden önce Joint Base Andrews hava üssünde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Diğer görüşmenin de dökümünü istiyorlar, ikinci görüşme. Onu da temin etmeye hazırım, pazartesi tatil olduğu için dökümü size büyük ihtimal salı günü vereceğiz." dedi.

Zelenskiy ile aslında biri nisan diğeri temmuzda iki telefon görüşmesi yaptığı bilgisini veren Trump, "İkinci dökümü okuyup yanlış bir şey olup olmadığını siz söyleyin bakalım bana." diye konuştu.

Trump, Zelensky ile ikinci görüşmesini de yayınlayacak

DÖKÜMLER, NİSAN'DAKİ TELEFON GÖRÜŞMESİNDEN

Beyaz Saray, temmuzdaki görüşmenin dökümünü yayımlamıştı, salı günü yayımlanması beklenen dökümler ise nisandaki telefon görüşmesine ait.

Trump hakkında açılan azil soruşturmasında kamuya açık oturumların ilki, gelecek hafta çarşamba başlayacak.

Öte yandan Cumhuriyetçiler ise eski başkan yardımcısı ve 2020 başkanlık seçimlerinin Demokrat aday adaylarından Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden ve Ukrayna görüşmesini şikayet eden kimliği açıklanmayan muhbirin de tanık olarak dinlenmesini istiyor.

Trump, Zelensky ile ikinci görüşmesini de yayınlayacak

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