Trump'a 4 Temmuz kutlamalarında tepki

ABD'nin bu seneki 4 Temmuz kutlamaları Başkan Donald Trump’ın isteği üzerine biraz farklıydı.

Gün boyu süren kutlamalar her yıl olduğu gibi sabah saatlerindeki geçit töreniyle başladı.

K.KORE BENZETMESİ

Ancak önceki yıllardan farklı olarak kutlamalara zırhlı araçların dahil edilmesi, askeri uçakların gösteri uçuşları tartışmaları da beraberinde getirdi. Birçok ki kutlamaları Kuzey Kore’deki askeri törenlere benzetti.





VIP PROTESTOSU

Ayrıca Trump’ın kutlamalar sırasında yaptığı konuşma için VIP biletlerinden bazılarını siyasi destekçilerine vermesi de eleştirilen bir başka konu oldu.

Bu nedenle Washington’da kutlamaların yanısıra protestolar da vardı. Protestocular Trump şeklinde büyük bir bebek Trump balonu şişirdi.

TRUMP TARİHE GEÇTİ

Trump, 70 yılın ardından Lincoln Anıtı önünde Amerikalılara seslenen ilk başkan olarak kayıtlara geçti.

TANK VE UÇAKLAR DİKKAT ÇEKTİ

Yoğun yağmura rağmen toplanan on binlerce Amerikalı, coşku içinde kutlamalara eşlik ederken, kutlamalara Trump tarafından dahil edilen Amerikan ordusuna ait tank ve uçaklar ilgi çekti.

70 ton ağırlığındaki Abrams tankları ve üretimine 1940'larda son verilen Sherman tankları, Lincoln Anıtı'nın arkasındaki yolda konuşlandırıldı.

Konuşmasında ABD tarihinden örneklerle Amerikan halkının dünya tarihinde büyük ve önemli bir millet olduğunu anlatan Trump, özellikle Amerikan milliyetçiliğinin önemine vurgu yaptı. Amerikan ordusuna da birçok kez atıf yapan Trump, ordu mensuplarının gösterdiği fedakarlığın önemine işaret etti.

UÇAKLARDAN GÖSTERİ UÇUŞU

Trump'ın konuşması sırasında Amerikan ordusuna ait bazı uçaklar gösteri uçuşu yaptı.

Törenin ardından, yaklaşık 35 dakika olarak planlanan havai fişek gösterisi gerçekleştirildi.