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Trump'a 4 Temmuz kutlamalarında tepki

Amerika’nın 243. Bağımsızlık Günü kutlamaları önceki yıllara kıyasla farklı olunca Trump'a protestolar başladı.

AA | 05.07.2019 - 04:51..
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ABD'nin bu seneki 4 Temmuz kutlamaları Başkan Donald Trump’ın isteği üzerine biraz farklıydı.

Gün boyu süren kutlamalar her yıl olduğu gibi sabah saatlerindeki geçit töreniyle başladı.

Trump'a 4 Temmuz kutlamalarında tepki

K.KORE BENZETMESİ

Ancak önceki yıllardan farklı olarak kutlamalara zırhlı araçların dahil edilmesi, askeri uçakların gösteri uçuşları tartışmaları da beraberinde getirdi. Birçok ki kutlamaları Kuzey Kore’deki askeri törenlere benzetti.

Trump'a 4 Temmuz kutlamalarında tepki

VIP PROTESTOSU

Ayrıca Trump’ın kutlamalar sırasında yaptığı konuşma için VIP biletlerinden bazılarını siyasi destekçilerine vermesi de eleştirilen bir başka konu oldu.
Bu nedenle Washington’da kutlamaların yanısıra protestolar da vardı. Protestocular Trump şeklinde büyük bir bebek Trump balonu şişirdi.

Trump'a 4 Temmuz kutlamalarında tepki

TRUMP TARİHE GEÇTİ

Trump, 70 yılın ardından Lincoln Anıtı önünde Amerikalılara seslenen ilk başkan olarak kayıtlara geçti.

Trump'a 4 Temmuz kutlamalarında tepki

TANK VE UÇAKLAR DİKKAT ÇEKTİ

Yoğun yağmura rağmen toplanan on binlerce Amerikalı, coşku içinde kutlamalara eşlik ederken, kutlamalara Trump tarafından dahil edilen Amerikan ordusuna ait tank ve uçaklar ilgi çekti.

Trump'a 4 Temmuz kutlamalarında tepki

70 ton ağırlığındaki Abrams tankları ve üretimine 1940'larda son verilen Sherman tankları, Lincoln Anıtı'nın arkasındaki yolda konuşlandırıldı.
Konuşmasında ABD tarihinden örneklerle Amerikan halkının dünya tarihinde büyük ve önemli bir millet olduğunu anlatan Trump, özellikle Amerikan milliyetçiliğinin önemine vurgu yaptı. Amerikan ordusuna da birçok kez atıf yapan Trump, ordu mensuplarının gösterdiği fedakarlığın önemine işaret etti.

Trump'a 4 Temmuz kutlamalarında tepki

UÇAKLARDAN GÖSTERİ UÇUŞU

Trump'ın konuşması sırasında Amerikan ordusuna ait bazı uçaklar gösteri uçuşu yaptı.
Törenin ardından, yaklaşık 35 dakika olarak planlanan havai fişek gösterisi gerçekleştirildi.

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