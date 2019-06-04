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Trump'a İngiltere'de tencere tavalı protesto

Londra'da resmi temasları kapsamında bulunan Trump'a, İngilizler tarafından tencere tavalı protesto yapıldı.

İHA | 04.06.2019 - 19:59..
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ABD Başkanı Donald Trump'ın, İngiltere ziyareti, İngilizlerin nefretiyle karşılandı.

Trump'a İngilizler tarafından kin ve nefret söylemleri şeklinde yapılan protestolar  Brexit protestolarını aratmadı.

TENCERE TAVALARLA MEYDANA ÇIKTILAR

Dün akşam yemeğinde Kraliçe 2. Elizabeth'le Buckingham Sarayı'nda bir araya gelen Trump, o esnada göstericilerin, saraya yakın bir yerde tencere, tavalı protestosuyla karşılaştı.

Saraydaki ziyafet sırasında Trump'a seslerini duyurmaya çalışan protestocular, ellerinde tencere, tava ve davullarla gürültülü bir eylem yaptı.

Trump'a İngiltere'de tencere tavalı protesto

GÖÇMEN KARŞITI PROTESTOLAR

Eylemciler Trump'ın göçmen karşıtı politikalarını protesto etti. Protestocular ellerinde "Savaşa hayır", "Irkçılığa hayır" yazılı döviz ve pankartlar taşıdı.

Londra’da Trump’a tencere tavalı protesto İZLE

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