Trump'a İngiltere'de tencere tavalı protesto

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İngiltere ziyareti, İngilizlerin nefretiyle karşılandı.

Trump'a İngilizler tarafından kin ve nefret söylemleri şeklinde yapılan protestolar Brexit protestolarını aratmadı.

TENCERE TAVALARLA MEYDANA ÇIKTILAR

Dün akşam yemeğinde Kraliçe 2. Elizabeth'le Buckingham Sarayı'nda bir araya gelen Trump, o esnada göstericilerin, saraya yakın bir yerde tencere, tavalı protestosuyla karşılaştı.

Saraydaki ziyafet sırasında Trump'a seslerini duyurmaya çalışan protestocular, ellerinde tencere, tava ve davullarla gürültülü bir eylem yaptı.

GÖÇMEN KARŞITI PROTESTOLAR

Eylemciler Trump'ın göçmen karşıtı politikalarını protesto etti. Protestocular ellerinde "Savaşa hayır", "Irkçılığa hayır" yazılı döviz ve pankartlar taşıdı.

Londra’da Trump’a tencere tavalı protesto İZLE