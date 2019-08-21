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Trump'a İsrail'in Kralı yakıştırması

Kendisine "İsrail'in Kralı" yakıştırmasında bulunan bir kişiye teşekkür eden Trump, bu sözleri onayladı.

AA | 21.08.2019 - 23:01..
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Trump'a İsrail'in Kralı yakıştırması

Göçmenler, siyahlar ve Yahudilerle ilgili açıklamalarıyla ırkçılık suçlamalarının odağındaki ABD Başkanı Donald Trump, kendisine yönelik "İsrail'in Kralı" ve "Tanrı'nın ikinci kez gelişi" gibi nitelemelerini aktardığı muhafazakar yazara teşekkür etti.

Trump, ABD'li muhafazakar yazar ve radyo programcısı Wayne Allyn Root'un sözlerini aynen aktarmak suretiyle bir nevi kendini İsrail'in Kralı ve Tanrı'nın ikinci kez gelişi ilan etti.

"BANA OY VERMEYEN YAHUD, BİLGİSİZDİR"

Öncesinde "Bence Demokrat Parti'ye oy veren bir Yahudi ya bilgisizdir ya da büyük bir sadakatsizlik içindedir" sözleriyle büyük tartışma koparmış olan Cumhuriyetçi Partili Trump, "Wayne Allyn Root'a çok hoş sözleri için teşekkür ederim" diye başladığı tweetini yazarın şu sözleriyle devam ettirdi:
"Başkan Trump sadece Amerika için değil, Yahudiler ve İsrail de için en muhteşem Başkan'dır, dünya tarihinde İsrail için en iyi Başkan'dır... ve İsrail'deki Yahudi halkı onu seviyor... o İsrail'in Kralı gibi. Onu Tanrı'nın ikinci gelişi gibi seviyorlar... Ama Amerikalı Yahudiler onu tanımıyor ya da sevmiyor. Onlar kendilerinin ne yaptığını ve ne dediğini bilmiyorlar artık. Manasız! Ama sorun yok, Trump yapmakta olduklarını yapmaya devam ettikçe tüm Yahudiler, Siyahlar, Eşcinseller, herkes için iyidir. Önemli olan, Amerika'da iş isteyen herkes için iyi olması."
Trump, bu sözleri "Vay be" diyerek selamladı.

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