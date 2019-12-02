Trump'a yönelik azil soruşturmasında süreç ilerliyor

Amerikan medyasına açıklama yapan ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi yetkilileri, Başkan Donald Trump'a yönelik azil soruşturması oturumlarına ilişkin raporun nihai halinin, 2 Aralık Pazartesi günü komite üyelerine dağıtılacağını bildirdi.

AZİL OYLAMASI ARALIK AYI İÇİNDE YAPILABİLİR

Raporu incelemek ve varsa görüşlerini kayda geçirmek için 24 saati olan komite üyeleri, çalışmalarının ardından 3 Aralık Salı günü bir araya gelecek. Demokratların çoğunlukta olduğu komitenin, toplantının ardından raporu açıklayacağı düşünülüyor.

Öte yandan, İstihbarat Komitesi'nin raporunun, 4 Aralık Çarşamba günü azil soruşturmasına ilişkin ilk oturumunu düzenleyecek olan Adalet Komitesi'ne gönderilmesi bekleniyor. Amerikan medyasına göre Trump'a yönelik azil oylaması aralık ayı içinde Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda yapılabilir.

YENİ OTURUMLAR 4 ARALIK'TA BAŞLAYACAK

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi'nde tamamlanan Trump'a yönelik azil soruşturması sürecinin, 4 Aralık'tan itibaren Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi'nde devam edeceği açıklanmıştı.

ABD yasaları gereği, ilgili komitelerin hazırlayacağı soruşturma raporu sonucunda azil başvurusu Adalet Komitesi'nde kabul edilirse, Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda oylamaya sunulacak. Dava taslağı, Temsilciler Meclisi üyelerinin salt çoğunluğunun kabul oyunu alması durumunda bu sefer Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'ya gidecek ve Başkan'ın yargı süreci başlayacak.