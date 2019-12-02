taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7495
Euro
6.3355
Altın
1460.14
Borsa
106903.68
Gram Altın
270.12
Bitcoin
42751.9

Trump'a yönelik azil soruşturmasında süreç ilerliyor

ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi'nin, Başkan Trump'a yönelik azil soruşturması oturumlarına ilişkin kapsamlı raporu salı günü açıklaması bekleniyor.

AA | 02.12.2019 - 03:03..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş
Trump'a yönelik azil soruşturmasında süreç ilerliyor

Amerikan medyasına açıklama yapan ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi yetkilileri, Başkan Donald Trump'a yönelik azil soruşturması oturumlarına ilişkin raporun nihai halinin, 2 Aralık Pazartesi günü komite üyelerine dağıtılacağını bildirdi.

AZİL OYLAMASI ARALIK AYI İÇİNDE YAPILABİLİR

Raporu incelemek ve varsa görüşlerini kayda geçirmek için 24 saati olan komite üyeleri, çalışmalarının ardından 3 Aralık Salı günü bir araya gelecek. Demokratların çoğunlukta olduğu komitenin, toplantının ardından raporu açıklayacağı düşünülüyor.

Öte yandan, İstihbarat Komitesi'nin raporunun, 4 Aralık Çarşamba günü azil soruşturmasına ilişkin ilk oturumunu düzenleyecek olan Adalet Komitesi'ne gönderilmesi bekleniyor. Amerikan medyasına göre Trump'a yönelik azil oylaması aralık ayı içinde Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda yapılabilir.

YENİ OTURUMLAR 4 ARALIK'TA BAŞLAYACAK

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi'nde tamamlanan Trump'a yönelik azil soruşturması sürecinin, 4 Aralık'tan itibaren Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi'nde devam edeceği açıklanmıştı.

ABD yasaları gereği, ilgili komitelerin hazırlayacağı soruşturma raporu sonucunda azil başvurusu Adalet Komitesi'nde kabul edilirse, Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda oylamaya sunulacak. Dava taslağı, Temsilciler Meclisi üyelerinin salt çoğunluğunun kabul oyunu alması durumunda bu sefer Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'ya gidecek ve Başkan'ın yargı süreci başlayacak.

Trump'a yönelik azil soruşturmasında süreç ilerliyor

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Irak'ta göstericiler İran konsolosluğunu tekrar yaktı

Irak'ta göstericiler İran konsolosluğunu tekrar yaktı

39
Fatih'te İran uyruklu bir kişi evinde ölü bulundu

Fatih'te İran uyruklu bir kişi evinde ölü bulundu

7
Bursa'da araç altında 700 metre sürüklenen kadın öldü

Bursa'da araç altında 700 metre sürüklenen kadın öldü

0
Trump'a yönelik azil soruşturmasında süreç ilerliyor

Trump'a yönelik azil soruşturmasında süreç ilerliyor

0
ABD'de silahlı saldırıda 11 kişi yaralandı

ABD'de silahlı saldırıda 11 kişi yaralandı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir