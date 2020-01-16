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Trump'a yönelik azil soruşturmasında yargılama başladı

ABD Başkanı Donald Trump’ın azledilmesiyle ilgili Senato’daki yargılama süreci, bugün resmi olarak başlatıldı.

Haber Merkezi | 16.01.2020 - 22:26..
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Trump'a yönelik azil soruşturmasında yargılama başladı

Dün ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump'a yönelik daha önce kabul edilen iki azil maddesinin Senatoya gönderilmesini oylamış ve 193'e karşılık 228 'evet' oyu verilmişti.

Böylelikle azil sürecinin Senatoya gönderilmesi ve savcı vekil göreviyle Senatodaki süreci takip edecek 7 Demokrat isim de resmen onaylanmış oldu.

Trump'a yönelik azil soruşturmasında yargılama başladı

YARGILAMA SÜRECİ RESMEN BAŞLATILDI

ABD Başkanı Donald Trump'ın azledilmesine ilişkin ABD Senatosu'na sunulan maddelerin yargılama süreci bugün resmen başlatıldı.

ABD Temsilciler Meclisi'nin Trump'a yönelik daha önce kabul edilen iki azil maddesinin Senatoya göndermesinin ardından başlatılan yargılama kapsamında, azil savcısı yedi üye Senato binasına geldi.

Adam Schiff, Jerrold Nadler, Hakeem Jeffries, Val Demings, Jason Crow, Zoe Lofgren, ve Sylvia Garcia'dan oluşan yedi üye arasında, başsavcı olarak görev yapacak olan Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu Başkanı Schiff kürsüde azil maddelerini okudu.

Trump'a yönelik azil soruşturmasında yargılama başladı

"BAŞKANLIĞIN GETİRDİĞİ GÜÇLERİ İSTİSMAR ETMİŞTİR"

Azil maddelerinden birincisini okuyan Schiff, "Anayasal yeminini ihlal eden davranışıyla Donald J. Trump başkanlığın getirdiği güçleri istismar etmiştir" ifadelerini kullandı.

AZİL SORUŞTURMASININ BAŞLANGICI

Geçen yıl eylülde basına sızan ve 25 Temmuz'da yaptıkları telefon görüşmesinde Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD'nin ülkesine yardım edeceğini söylediğini iddia eden muhbir raporu, azil soruşturmasının fitilini ateşlemişti.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, 24 Eylül'de "ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiği" ve "Başkanlık yeminine ihanet ettiği" gerekçesiyle Trump'a yönelik azil soruşturması sürecini başlattıklarını açıklamıştı.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesindeki kamuya açık oturumlar 13-21 Kasım'da yapılmış, Komite daha sonra 300 sayfalık rapor hazırlayarak Adalet Komitesi'ne göndermişti. Adalet Komitesi, "Görevini kötüye kullanmak" ve "Kongrenin işleyişini engellemek" başlığından oluşan azil maddelerini onaylamıştı.

Trump'a yönelik azil soruşturmasında yargılama başladı

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