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Trump'ı dinleyen Filistinliler çılgına döndü

Amerika ile İsrail'in Orta Doğu'daki yeni işgal planları, kabul görmüyor.

AA & Ensonhaber | 29.01.2020 - 09:44..
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Trump'ı dinleyen Filistinliler çılgına döndü

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıkladı.

Tek taraflı barış planının 80 sayfa olduğunu belirten Trump, planın hem İsrail hem de Filistin tarafı için çok değerli maddeler içerdiğini savundu.

"KUDÜS İSRAİL'İN BÖLÜNMEZ BAŞKENTİ"

Trump, konuşmasının başında, tek taraflı Orta Doğu barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini duyurdu.

Trump'ı dinleyen Filistinliler çılgına döndü

FİLİSTİN'E 4 YILLIK SÜRE

Tek taraflı Orta Doğu barış planına göre Trump, Filistin'e, bağımsız bir devlet olabilmesinde gerekli koşulları yerine getirebilmesi amacıyla 4 yıllık bir süre öngördüklerini belirtti.

Trump, bu kapsamda Filistin ekonomisini canlandıracağını savunduğu 50 milyar dolarlık bir ekonomik planın da hayata geçirilmesini hedeflediklerini ifade etti.

O ANDA FİLİSTİNLİLER

ABD Başkanı Trump ve Netanyahu'nun bu açıklamaları, Filistinliler tarafından da yakından takip edildi.

Reuters muhabiri, Trump'ın açıklamalarının ardından sinirlenen Filistinlilerin tepkisini görüntüledi.

Trump'ı dinleyen Filistinliler çılgına döndü

Trump'ı dinleyen Filistinliler çılgına döndü

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