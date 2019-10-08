Trump'ın açıklamaları birbirini tutmuyor

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'nin kuzeyinden çekilme kararı alarak, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna askeri harekat başlatmasına yeşil ışık yakmıştı.

Tutarsız açıklamalarda bulunan Trump, sosyal medya hesabı Twitter'dan Türkiye'ye yeni bir yaptırım tehditlerinde bulunmaya devam ediyor.

"KÜRTLERİ YALNIZ BIRAKMADIK VE TÜRKİYE'NİN KIRILGAN BİR PARASI VAR"

Trump, açıklamalarında şunları söyledi:

"Suriye'den çekilme sürecinde olabiliriz ama özel insanlar ve harika savaşçılar olan Kürtleri asla terk etmedik. Benzer şekilde NATO üyesi ve ticaret ortağı olan Türkiye ile de ilişkimiz çok iyi. Türkiye'nin halihazırda büyük bir Kürt nüfusu var. Suriye'nin o kısmında kalan yalnızca 50 askerimizin çekildiğini anlıyorlar. Türkiye'nin gireceği gereksiz bir çatışma ekonomileri ve kırılgan para birimleri için yıkıcı olur. Kürtlere mali yardım ve silah yardımı yapıyoruz!"