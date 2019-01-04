taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.46845
Euro
6.2315
Altın
1295.075
Borsa
87399.02
Gram Altın
227.895

Trump'ın açıklamalarına İsrail'den tepki

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın Suriye'de istediğini yapabileceği yönündeki açıklamaları İsrail kanadından tepkiyle karşılandı.

Haber Merkezi | 04.01.2019 - 02:09..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş
Trump'ın açıklamalarına İsrail'den tepki

Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan haber göre, İsrailli üst düzey bir kaynak ABD Başkanı'nın "İran'ın Suriye'de istediğini yapabileceği" yönündeki açıklamalarına ilişkin, "Başkan Trump'ın sözleri istihbarat teşkilatlarının tavsiyelerine aykırıydı ve bu Trump'ın sahada neler olduğunu anlamadığını gösteriyor." dedi.

Trump'ın istihbarat birimlerince sunulan kanıtları dikkate almamasının üzücü olduğunu belirten kaynak, "İsrail olarak şoktayız, Trump, İran'ın bölgedeki askeri varlığının kapsamını anlamıyor." ifadelerini kullandı.

"SERT ADIMLAR ATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

ABD Başkanı Trump’ın en azından İsrail’in Suriye’deki operasyonlarına karşı olmadığını ifade eden kaynak, şöyle devam etti:

"Başkan Trump'ın açıklaması bizim için durumu değiştirmeyecek. İran'ın askeri varlığına karşı sert adımlar atmaya devam edeceğiz."

Trump ABD'nin Suriye'den çekilme kararı bağlamında, İran hakkında dün yaptığı açıklamada, bu ülkenin durumunun yaptırımlar neticesinde değiştiğini ifade etmiş ve "İran Suriye'de istediğini yapabilir." demişti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
BM'ye Barbaros Hayreddin Paşa şikayeti

BM'ye Barbaros Hayreddin Paşa şikayeti

32
Trabzonspor Burak Yılmaz'ı KAP'a bildirdi

Trabzonspor Burak Yılmaz'ı KAP'a bildirdi

29
İzmir'de köpeğe sopa ile saldırı

İzmir'de köpeğe sopa ile saldırı

8
Tekirdağ Malkara'da eğitime kar engeli

Tekirdağ Malkara'da eğitime kar engeli

4
M.City Liverpool karşılaşmasında puan farkını açtırmadı

M.City Liverpool karşılaşmasında puan farkını açtırmadı

0
Trump'ın açıklamalarına İsrail'den tepki

Trump'ın açıklamalarına İsrail'den tepki

0
Otomobil askeri tıra çarptı: 1 ölü 1 yaralı

Otomobil askeri tıra çarptı: 1 ölü 1 yaralı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir