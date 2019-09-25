Trump'ın azledilme sürecinin ilk resmi girişimi yapıldı

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Temsilciler Meclisi'nin Demokrat vekilleri ile yaptığı görüşmenin ardından, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Başkan Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile temmuzda yaptığı ve Demokrat Joe Biden'ın soruşturulmasını istediğini itiraf ettiğini belirten Pelosi, "Trump'ın eylemleri ulusal güvenliğimizi baltalıyor" dedi.

TRUMP YAPTIKLARININ HESABINI VERMELİ

Trump'ın azledilme sürecinin başlatılması için ilk resmi girişimi yaptıklarını açıklayan Pelosi, "Trump, yaptıklarının hesabını vermeli. Hiç kimse hukuğun üzerinde değildir" ifadelerini kullandı.

Trump, ABD tarihinde hakkında azil süreci başlatılan 4. başkan.