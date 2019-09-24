Trump'ın başavukatı: Ortak noktada buluşulabilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu için New York'ta. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada Trump'la yapacağı görüşme de merakla bekleniyor.

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alması ve ABD'nin Türkiye'yi F-35 programından çıkarmasıyla gerilen iki ülke ilişkilerinin geleceği konusunda ABD'deki temaslar etkili olacak.

Akşam gazetesi ABD temsilcisi Yavuz Atalay, Donald Trump'ın başavukatı Rudy Giuliani ile bu gerilen ilişkileri konuştu.

"MUTLAKA ORTAK NOKTADA BULUŞULUR"

Giuliani, kendisine yöneltilen; "Trump, Patriot satışıyla ilgili Obama yönetiminin Türkiye’ye adil davranmadığını söyledi. Siz ne düşünüyorsunuz?" sorusunu şöyle yanıtladı; "Başkan Trump’a adil davrandığınızda o da size adil davranır. Bu Çin için de Rusya için de geçerli… Türkiye ile çok güçlü bir ilişkimiz var. Çok uzun yıllardır NATO’da birlikteyiz. Başkan Trump’ın yaptığı her şeyi sevmeyebilirsin. Ama mutlaka Başkan Trump ile ortak bir noktada buluşursun."