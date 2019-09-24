taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6837
Euro
6.251
Altın
1520.7
Borsa
100020.65
Gram Altın
278.179
Bitcoin
55462.64

Trump'ın başavukatı: Ortak noktada buluşulabilir

F-35/S-400 ikilemi nedeniyle gerilen Türkiye-ABD ilişkilerin geleceği hakkında Donald Trump'ın başvukatı konuştu.

Haber Merkezi | 24.09.2019 - 09:42..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu için New York'ta. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada Trump'la yapacağı görüşme de merakla bekleniyor.

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alması ve ABD'nin Türkiye'yi F-35 programından çıkarmasıyla gerilen iki ülke ilişkilerinin geleceği konusunda ABD'deki temaslar etkili olacak.

Akşam gazetesi ABD temsilcisi Yavuz Atalay, Donald Trump'ın başavukatı Rudy Giuliani ile bu gerilen ilişkileri konuştu.

"MUTLAKA ORTAK NOKTADA BULUŞULUR"

Giuliani, kendisine yöneltilen; "Trump, Patriot satışıyla ilgili Obama yönetiminin Türkiye’ye adil davranmadığını söyledi. Siz ne düşünüyorsunuz?" sorusunu şöyle yanıtladı; "Başkan Trump’a adil davrandığınızda o da size adil davranır. Bu Çin için de Rusya için de geçerli… Türkiye ile çok güçlü bir ilişkimiz var. Çok uzun yıllardır NATO’da birlikteyiz. Başkan Trump’ın yaptığı her şeyi sevmeyebilirsin. Ama mutlaka Başkan Trump ile ortak bir noktada buluşursun."

Trump'ın başavukatı: Ortak noktada buluşulabilir

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
12 uçak Dalaman'dan İngiliz turistleri almaya geldi

12 uçak Dalaman'dan İngiliz turistleri almaya geldi

80
ABD'den Türkiye'ye yeni teklif

ABD'den Türkiye'ye yeni teklif

147
Messi 6. kez en iyi futbolcu

Messi 6. kez en iyi futbolcu

85
Netanyahu'ya parlamentodan destek: Hükümeti kurabilirsin

Netanyahu'ya parlamentodan destek: Hükümeti kurabilirsin

46
İngiltere'de Müslüman LGBTQ onur yürüyüşü düzenlenecek

İngiltere'de Müslüman LGBTQ onur yürüyüşü düzenlenecek

141
Trump, Sisi'den memnun

Trump, Sisi'den memnun

108
FETÖ soruşturması sürüyor

FETÖ soruşturması sürüyor

42
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir