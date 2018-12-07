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Trump'ın BM daimi temsilci adayı belli oldu

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Heather Nauert'in Trump tarafından "ABD'nin BM Daimi Temsilcisi" olarak aday gösterileceğini söyledi

AA | 07.12.2018 - 06:32..
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Nauert, aday gösterilip ABD Senatosu'nda onaylanması durumunda Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü görevini bırakıp Nikki Haley'nin yerini alacak.

SUNUCULUKTAN BAKANLIK SÖZCÜLÜĞÜNE

Daha önce Amerikan Fox News kanalında sunuculuk yapan Nauert, Trump yönetimi işbaşına gelince Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğüne getirilmişti.

Trump'ın kabinesinde çok az sayıdaki kadınlardan biri olan Nikki Haley, 9 Ekim'deki açıklamasında BM Daimi Temsilciliği görevinden istifa edeceğini açıklamıştı. Haley'nin yıl sonuna kadar görevini sürdüreceği bildirilmişti.

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