Trump'ın damadı, Suudi Arabistan'a silah satışını şişirdi

Amerikan ABC News'in 2 ABD'li yetkili ve 3 eski Beyaz Saray yetkilisine dayandırdığı haberine göre, ABD'nin Suudi Arabistan'a silah satış rakamları Kushner'in talimatıyla yüksek gösterildi.

Kushner'ın rakamların şişirilmesi için Dışişleri ve Savunma Bakanlığına (Pentagon) baskı yaptığına işaret eden yetkililer, Savunma Bakanı Jim Mattis'in de Kushner'ın bu konudaki çabalarını desteklediğini belirtti.

"SUUDİLERE OLABİLDİĞİNCE ÇOK SİLAH SATILMALI"

Kaynaklar, Trump'ın Suudi Arabistan ziyaretinden kısa süre önce, Mayıs 2017'de ulusal güvenlik konseyi toplantısında Kushner'ın "Suudi Arabistan'a olabildiğince çok silah satmalıyız." dediğini aktardı.

ASIL TALEP 14,5 MİLYAR DOLAR

ABD Dışişleri ve Savunma Bakanlığının aslında Suudi Arabistan'a silah satışı konusunda sadece yaklaşık 15 milyar dolarlık bir talep olduğunu, bu rakamın nasıl artırılacağı konusunda Kushner ile istişarede bulundukları kaydedildi.

ABD ile Suudi Arabistan arasında Riyad'da Mayıs 2017'de imzalandığı duyurulan 110 milyar dolarlık anlaşma konusunda bugüne kadar çok az mesafe katedildiğine dikkati çeken yetkililer, Suudi Arabistan'ın sadece 14,5 milyar dolarlık bir helikopter, tank, gemi, silah ve eğitim için teklif mektubu ve kabulünü imzaladığını belirtti.

Yetkililer 14,5 milyar dolarlık satışın da henüz tamamlanmadığına dikkati çekti.

İki ülke arasında imzalanan belgenin bir fotoğrafını ele geçiren ABC, söz konusu anlaşmanın hukuki bağlayıcılığının çok zayıf olduğuna dikkati çekti.