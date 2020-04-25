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Trump'ın dezenfektan önerisi dalga konusu oldu

Hastalara dezenfektan enjekte etmeyi öneren ABD Başkanı Trump'ın ciddiye alınmaması için üst üste uyarılar yapıldı.

AA & Ensonhaber |
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Trump'ın dezenfektan önerisi dalga konusu oldu

Trump'ın dezenfektan önerisi dalga konusu oldu

Dünyada birçok ülkenin koronavirüse karşı mücadelesi büyük bir kararlılıkla devam ederken ABD Başkanı Donald Trump'tan insanları şoke eden bir açıklama geldi.

Başkan Trump, hastalara dezenfektan enjekte etmeyi önerdi.

Trump'ın bu sözleri dünyada alay konusu olurken bir yandan da insanların Trump'a inanabileceği nedeniyle uyarılar yapılmaya başladı.

SAKIN DENEMEYİN

Amerika'nın en büyük temizlik üreticileri üst üste açıklama yaparak ürünlerinin asla içilmemesi gerektiğini bildirdi.

Trump'tan korona tedavisinde iki ilginç öneri VİDEO

"KİNAYELİ BİR SORU SORUYORDUM"

Yaşanan tartışmaların ardından, ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüse  karşı "vücuda dezenfektan enjekte edilmesi" önerisini, "Ne olacağını görmek için muhabirlere, kinayeli bir soru soruyordum." sözleriyle açıkladı.

Amerika'da, kasım ayında yapılacak seçimlerde Trump'ın rakibi olması beklenen Demokrat Parti aday adayı Joe Biden da Trump'la dalga geçti.

BİDEN: "LÜTFEN ÇAMAŞIR SUYU İÇMEYİN"

Biden, "Bunu söylemek zorunda olduğuma inanamıyorum ama lütfen çamaşır suyu içmeyin" dedi.

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Trump'ın dezenfektan önerisi dalga konusu oldu

Trump'ın dezenfektan önerisi dalga konusu oldu

Trump'ın dezenfektan önerisi dalga konusu oldu

Trump'ın dezenfektan önerisi dalga konusu oldu

Trump'ın dezenfektan önerisi dalga konusu oldu

Trump'ın dezenfektan önerisi dalga konusu oldu

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