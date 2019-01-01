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Trump'ın en iddialı rakibi Elizabeth Warren

Demokratların en önde gelen figürlerinden olan Warren, aday gösterilmesi halinde ABD Başkanı Donald Trump'ı koltuğundan edebilecek biri olarak görülüyor.

AA | 01.01.2019 - 05:22..
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Trump'ın en iddialı rakibi Elizabeth Warren

ABD 2020 Başkanlık seçimleri için ABD Başkanı Donald Trump'ın rakipleri belli olmaya başladı.

Warren, destekçilerine gönderdiği elektronik postada, 2020 ABD Başkanlık yarışı için bir keşif komitesi oluşturduğunu duyurdu.

Trump'ın en iddialı rakibi Elizabeth Warren

Başkanlık seçim yarışı sürecinin ilk önemli adımı olarak görülen keşif komitesinin oluşturulması, kampanya için bağış toplama ve personel istihdamına izin veriyor.

İlk seçim mesajı olarak değerlendirilen kısa bir video da yayınlayan Warren, ailesinin geçmişini ve düşüncelerini açıkladı.

Trump'ın en iddialı rakibi Elizabeth Warren

"ÇOĞUMUZ AYNI ŞEYİ İSTİYOR"

Warren, "Farkımız ne olursa olsun, çoğumuz aynı şeyi istiyor. Çok çalışabilmek, aynı kurallara göre oynamak ve sevdiğimiz insanlarla ilgilenebilmek. Bunun için mücadele ediyorum ve bugün Başkanlık için keşif komitesi kuruyorum.” ifadelerini kullandı.

Trump'ın en iddialı rakibi Elizabeth Warren

EKONOMİK KRİZDE OBAMA İLE DE TERS DÜŞTÜ

69 yaşındaki senatör, Başkanlık seçimleri için adaylık başvurusunu da 2019 yılı başlarında resmen yapacağını belirtti.

Warren, yaklaşık 10 yıl önce çıkan ekonomik krizde büyük bankalara ve kontrolsüz kapitalizme yönelttiği sert eleştiriler ile gündeme gelmişti.

Tüketicilerin korunması çağrıları yaparak halkın sempatisini kazanan Warren, liberal düşünceleri nedeniyle zaman zaman Obama yönetimi ile de ters düşmüştü.

Demokratların en önde gelen figürlerinden olan Warren, ABD Başkanı Donald Trump’ı koltuğundan edebilecek biri olarak görülüyor.

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