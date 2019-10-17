Trump'ın Erdoğan'a yazdığı mektup ortaya çıktı

Türkiye, Suriye'nin kuzeyindeki teröristleri temizlemek için 9 Ekim 2019 tarihinde Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı.

ABD ve Başkan Donald Trump ise bölgede destek verdikleri YPG'li teröristlere karşı yapılan bu harekata yönelik, hergün üst üste açıklamalar yapıyor.

MEKTUBA KARŞILIK HAREKAT

Trump'ın, Barış Pınarı Harekatı başlamadan önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı bir mektup ortaya çıktı.

Mektubun sonunda skandal ifadeler kullanan Donald Trump'a cevap olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nı başlatma emri verdi ve Türk askeri Suriye'ye girdi.

İŞTE O MEKTUP

MEKTUBUN TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

"Sayın Başkan,

İyi bir anlaşma için çalışalım. Binlerce kişinin katledilmesinden sorumlu olmak istemiyorsun, ben de Türkiye’nin ekonomisini mahvetmekten sorumlu olmak istemiyorum ve ederim de. Rahip Brunson konusunda sana bir örnek sunmuştum.

Sorunlarının bazılarını çözmek için çok çalıştım. Dünyayı hayal kırıklığına uğratma. Harika bir anlaşma yapabilirsin. General Mazlum seninle müzakere etmek istiyor ve geçmişte hiç vermediği tavizleri vermeye niyetliler. Bana gönderdiği bir mektubun bir kopyasını, gizli olmak kaydıyla iliştiriyorum.

Bunu doğru ve insani bir yolla yapabilirsen tarih senden yana olacaktır. Eğer iyi şeyler olmazsa sonsuza dek şeytan olarak görüleceksin. Sert bir adam olma. Aptal olma.

Seni daha sonra arayacağım."