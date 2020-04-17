Trump'ın eski avukatı koronadan dolayı hapisten çıkıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski avukatı Michael Cohen, koronavirüs salgını nedeniyle hapishaneden çıkartılacak.

Konuyla yakından ilişkili bir kişi tarafından Associated Press’e yapılan açıklamada, Cohen’in kaldığı cezaevinde görülen salgın nedeniyle 14 günlük karantinadan sonra cezasının geri kalanını evinde tamamlayacağı belirtildi.

Cohen’in şu an kaldığı Otisville'deki federal hapishanede 14 mahkumun ve 7 görevlinin virüs testinin pozitif çıktığı kaydedildi.

İKİ KADINA PARA ÖDEDİ, VERGİ KAÇIRDI, YALAN SÖYLEDİ

Cohen, Trump ile ilişkileri olduğu iddia edilen 2 kadına konuşmamaları için "yasa dışı para ödemek", seçim kampanyasında finansman kurallarını ihlal etmek, vergi kaçırmak ve Moskova'daki emlak projesi için Trump'a aracılık etmek gibi konularda federal yetkililere yalan söylemekten suçlu bulunmuştu. Geçen yıl mayısta cezaevine giren Cohen’in Kasım 2021’de salıverilmesi planlanıyordu.

BİNDEN FAZLA MAHKUM EV HAPSİNE ÇIKTI

Mahkum hakları savunucuları, hapishanelerdeki yoğunluktan dolayı koronavirüs salgını tehlikesine dikkati çekerek Adalet Bakanlığı'na risk altındaki mahkumların serbest bırakılması için marttan beri baskı yapıyordu.

Adalet Bakanı William Barr, nisan başında hapishane idaresine salgın riski altındaki mahkumların ev hapsine çıkarılmasının arttırılması talimatını vermişti.

Hapishanelerde şimdiye kadar binden fazla mahkum ev hapsine çıkarıldı. ABD genelinde 473 mahkum ve 279 görevlinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 18 mahkum da hayatını kaybetti.