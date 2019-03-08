taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.46515
Euro
6.12065
Altın
1290.695
Borsa
102282.68
Gram Altın
226.968

Trump'ın eski seçim kampanyası menajerine hapis cezası

ABD Başkanı Trump'ın seçim kampanyasını bir dönem yürüten Manafort; vergi kaçakçılığı ve banka dolandırıcılığı suçlarından 47 ay hapis yatacak.

AA | 08.03.2019 - 08:56..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Ukrayna'daki siyasi danışmanlık faaliyetlerindeki kazançları kapsamında ABD'de vergi kaçırma ve banka dolandırıcılığından hakkında 24 yıla kadar hapis cezası istenen Manafort, 47 ay hapis cezası aldı.

VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇLAMALARINDAN SONRA İSTİFA ETMİŞTİ

ABD'de Rusya'nın 2016'da ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiaları soruşturmasında da suçlu bulunan Manafort, gelecek hafta ise bu suçlamalardan hüküm giyecek. Manafort, 2016 yılında Trump'ın seçim kampanyası menajeri olarak 3 ay görev yapmış ve Ukrayna'daki faaliyetleri ve vergi kaçakçılığı suçlamalarının ardından istifa etmişti.

Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiasıyla başlatılan ve Özel Yetkili Savcı Mueller tarafından yürütülen soruşturmada, Trump'ın seçim kampanyasında görev almış bazı kişilerin Ruslarla ilişkileri odak noktası olmuştu.

Trump'ın eski seçim kampanyası menajerine hapis cezası

SAVCI MUELLER SUÇLAMIŞTI

Rusya soruşturmasında şu ana kadar eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in yanı sıra Trump'ın eski kampanya menajeri Manafort ve yardımcısı Rick Gates ile kampanya dönemindeki dış politika danışmanlarından George Papadopoulos, savcı Mueller tarafından suçlanmıştı.

Trump ise soruşturma çerçevesinde suçlanan ya da ceza alan kişilerin eylemleri ile kendisi veya başkanlık seçimleri arasında herhangi bir bağ olduğu iddialarını reddediyor, Rusya ile arasında herhangi bir gizli iş birliği olabileceği yönündeki iddiaların, kabul edilemez olduğunu savunuyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fenerbahçe Beko İspanya'dan eli boş döndü

Fenerbahçe Beko İspanya'dan eli boş döndü

26
Ses gelen mezardan canlı adam çıktı

Ses gelen mezardan canlı adam çıktı

29
PKK'nın yaktığı cami ibadete açıldı

PKK'nın yaktığı cami ibadete açıldı

15
Suriyeliler evlerine dönüyor

Suriyeliler evlerine dönüyor

126
Antalya'ya en çok Ruslar ve Almanlar geliyor

Antalya'ya en çok Ruslar ve Almanlar geliyor

23
Cezaevi firarisinden önce taciz sonra darp

Cezaevi firarisinden önce taciz sonra darp

10
Venezuela'da elektrikler kesildi

Venezuela'da elektrikler kesildi

28
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir