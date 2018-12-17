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Trump'ın Fed eleştirisi: Paris yanıyor, Çin yuvarlanıyor

Donald Trump, Fed'in faiz artırmasını eleştirirken "Paris yanıyor, Çin yuvarlanıyor. Zafere kenetlenin." diyerek yaşananlardan memnuniyetini de dile getirdi.

AA | 17.12.2018 - 17:55..
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Trump'ın Fed eleştirisi: Paris yanıyor, Çin yuvarlanıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Fed’in yarın başlayacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı öncesinde faiz artırmaması gerektiğine yönelik söylemlerini sürdürdü.

PARİS YANIYOR, ÇİN AŞAĞI YUVARLANIYOR

Kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Trump, "Fed’in çok güçlü dolar ve fillen sıfır enflasyona, dünyanın patlak verdiği bir ortama rağmen yeniden faiz artırmayı değerlendirmesi inanılmaz. Paris yanıyor, Çin aşağı yuvarlanıyor. Zafere kenetlenin." dedi.

TRUMP FED'İ ELEŞTİRİYOR

Trump, son aylarda Fed’i faiz artırımlarına devam ettiği için pek çok kez eleştirmişti. Bir açıklamasında, "Fed benim için en büyük tehdit" ifadesini kullanan Trump, ABD borsalarındaki sert kayıplarda da bankayı sorumlu tutmuştu.

Trump'ın Fed eleştirisi: Paris yanıyor, Çin yuvarlanıyor

"POWELL'İ KOVMAYACAĞIM"

Fed başkanlığına kendisinin atadığı Jerome Powell'dan memnun olmadığını da sık sık dile getiren Trump,  Powell'ı kovmayı düşünüp düşünmediğine yönelik bir soruya ise  "Hayır. Onu kovmayacağım. Sadece hayal kırıklığı yaşıyorum." yanıtını vermişti.

FED YENİDEN FAİZ ARTIRACAK

ABD Başkanı Trump, Ocak 2017’de göreve geldiğinden beri 6 kez faiz artıran Fed’in Çarşamba günü sona erecek FOMC toplantısında yeniden faiz artırmasına piyasalar yüzde 75-80 ihtimal veriyor.

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